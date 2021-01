Ángel Cappa lapida el sueño de Marcelo Gallardo: “No tiene respaldo ni el marketing para dirigir al Real Madrid”

El retirado futbolista, entrenador y comentarista argentino Ángel Cappa tiró una verdadera bomba al otro lado de la cordillera, porque aseguró que Marcelo Gallardo no tiene las espaldas suficientes para saltar de River Plate al Real Madrid.

En conversación con La Oral Deportiva (AM 630) señaló que “el Real Madrid y el Barcelona no sólo se fijan en la calidad del DT, sino también en la imagen. Gallardo tuvo mucho éxito en la Argentina, pero no tiene el respaldo ni el marketing para el Madrid”.

Pero eso no es todo, porque aseguró que “el fútbol argentino en Europa no se ve y no se lo tiene en cuenta para nada. Sólo miran para buscar algunos futbolistas. Es un error de soberbia de los europeos".

Sin embargo, estas declaraciones se contradicen por unos comentarios que el mismo ex entrenador dijo en una entrevista para TyC Sport Argentina, el pasado 28 de julio de 2020, en la que aseguraba que el Muñeco Gallardo, Sebastián Beccacece o cualquier DT argentino tiene lo necesario para dirigir a un club como el Real Madrid.

El argentino es considerado uno de los mejores técnicos del continente por sus grandes campañas con River Plate. (FOTO: Getty)

“Yo creo que se ha hecho un mito con el fútbol europeo, como si fuera algo fuera de lo común. Que dirigir al Real Madrid, al Barcelona, a la Juventus... Pero claro que Gallardo puede dirigir al Real Madrid. Gallardo, Beccacece o cualquier entrenador del fútbol argentino pueden dirigir al Real Madrid”, aseguraba en ese instante.

Recordemos que la dirigencia del Madrid respaldó a Zidane, tras la eliminación de la Copa del Rey. Sin embargo, su gestión está siendo duramente cuestionada y un fracaso en la Champions League puede significar su salida del club.