Revelan la nueva vida de Ronaldinho en prisión: "Come asado todo el día"

Ronaldinho está por cumplir dos semanas preso en el cuartel policial de la Agrupación Especializada, que funciona como cárcel para el brasileño, investigado luego de ingresar a Paraguay con un pasaporte falsificado.

Y poco a poco se han ido conociendo nuevos antecedentes de su estadía. Los últimos, gracias a la visita que le hizo Fernando Lugo, quien conoció a Ronaldinho cuando ambos disputaron el Mundial de Futvoley en 2016.

"Está un poco desanimado, pero siempre sonriendo. Creo que sí está enojado: 'Cómo me van a hacer esto en tu país. Nunca más voy a volver a Paraguay', me dijo", relató a los medios el deportista paraguayo.

De todas formas, su actitud en prisión es positiva. "No le falta nada ahí, está bien atendido. Todo el día come asado, le gusta. No es que está todo el día encerrado en su habitación, habla con los muchachos, sentado ahí afuera", explicó Lugo.

La justicia paraguaya rechazó la petición de libertad vigilada por parte de ronaldinho, quien se expone a penas que van hasta los cinco años de prisión. Además la investigación se amplió al delito de lavado de dinero, por lo que la situación podría empeorar.