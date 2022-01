Este domingo el Real Madrid levantó el trofeo de la Supercopa de España tras derrotar por 2-0 al Athletic de Bilbao en la final jugada en Riad, Arabia Saudita.

Tras el partido el técnico del equipo merengue, Carlo Ancelotti, felicitó a sus jugadores y anunció que el equipo quiere ganar todas las competiciones en esta temporada.

"Hemos merecido el título. Ante un buen equipo como el Athletic se jugó otro partido, pero controlando la situación. Muy contento y muy feliz, un impulso para seguir", señaló el italiano.

"No tenemos mucho tiempo para pensar, viene otra competición. Veo a este equipo y creo que podemos luchar por todo. Estos jugadores no se lo creen. Cuando ganas te crees el mejor, el más guapo y no se lo creen y es que además no son guapos (ríe)", añadió.

Luego, afirmó: "Hoy para mi gusto hemos tenido muchas posesiones, demasiadas. Es un equipo muy bueno, con un buen ambiente y todo nos lleva a competir por todo. Hay mucha calidad. Podemos jugar de muchas maneras diferentes. No me canso de ganar. Desde el Bayern no ganaba y ver feliz a mucha gente me hace feliz".

Sobre el rendimiento en la Supercopa, manifestó: "Muy feliz, porque han sido dos partidos en los que jugamos bien, con distintas facetas. Hicimos hoy un juego distinto que el día del Barcelona, demostramos que merecimos ganar".

Finalmente, reconoció que la tapada de Courtois fue clave: "La salida desde atrás fue muy buena, jugamos muy bien. Pero en la última parte les dimos la oportunidad de entrar en el partido, afortunadamente Courtois evitó diez minutos de locura".