Este domingo, en una ceremonia celebrada en parís, France Football le otorgó a Lionel Messi el Balón de Oro, premio al mejor futbolista del mundo en la temporada.

Una elección polémica para muchos, pues durante el año hubo otros jugadores que brillaron como Robert Lewandowskio Jorginho, quien ganó Eurocopa y Champions League.

Toni Kroos, volante del Real Madrid, se quejó, pues considera que su compañero de equipo Karim Benzema tuvo más méritos para llevarse el galardón.

"En primer lugar, debo decir que no me interesan, en absoluto, los premios individuales. No obstante, si los hay, deberían ser justos", dijo el alemán en su podcast, Einfach mal luppen.

Luego, afirmó: "En mi opinión, Es absolutamente inmerecido. Para mí, Benzema habría sido el número 1 si realmente estuvieras eligiendo al mejor jugador individual del año pasado, porque veo de cerca lo excepcional que es".

"No hay duda de que Messi está al lado de Cristiano Ronaldo como el jugador de esta década y tiene cualidades que otros nunca tendrán. Lo que falla en la elección es sobre todo el primer puesto", finalizó.

En la cuenta final, Lionel Messi se llevó el Balón de Oro con 613 votos, segundo quedó Lewandowski con 580, tercero Jorginho con 460 y cuarto Benzema con 239.