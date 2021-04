Manuel Pellegrini: "Claudio Bravo es un líder dentro del plantel y ha entrado muy bien en el grupo"

Este sábado, el Real Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo visitan al Real Madrid de Zinedine Zidane, en un duelo que puede ser definitorio para la Liga de España. Los merengues pelean el título con el Atlético y el Barcelona, pero los andaluces también luchan por un lugar en torneos europeos.

En la jornada anterior, el Betis rescató un punto ante el Athletic de Bilbao con un jugador menos desde los 10' minutos. El Ingeniero habló este viernes en conferencia de prensa y se sumó a las palabras de Claudio Bravo sobre la capacidad del equipo.

"Lo comparto absolutamente con Claudio porque lo ha demostrado, jugando 85 minutos con uno menos contra un equipo como el Athletic que venía de jugar dos finales y hacía siete partidos que no perdía. Y sin Fekir que es un jugador muy importante para nosotros. Lo había mostrado un par de partidos antes, contra el Atlético de Madrid, cuando empatamos y quedamos muy disconformes porque estimamos que habíamos merecido más", aseguró el DT.

Sobre el duelo de este sábado en Madrid, Pellegrini no cree que la Champions desconcentre a sus rivales: "El Madrid es un equipo con un plantel importante que está acostumbrado a estar en dos frentes. Está peleando por LaLiga con el Atlético de Madrid y juega el martes con el Chelsea por la Champions, pero no creo que eso lo distraiga de tener que ganar los tres puntos el sábado".

"El Real Madrid va a seguir siendo el Real Madrid, que es un un gran equipo, en cualquier estadio en que juegue. Por supuesto que el estadio Alfredo Di Stéfano no es lo mismo que el Santiago Bernabéu, y el Bernabéu lleno también va a ser siempre importante para el equipo local. Pero ha jugado todo el año así, en ese estadio, y en ese estadio está peleando LaLiga y en semifinales de la Champions. No creo que tenga ninguna influencia el estadio en la capacidad que tenga el equipo. Nos enfrentamos a un equipo importante, pero independientemente de quién sea, iremos a ganar los tres puntos", añadió el chileno.

Otro punto que destacó Pellegrini es la experiencia de Claudio Bravo en duelos ante el Real Madrid. El portero supo brillar ante los merengues en su etapa en el Barça: "Claudio sabemos exactamente su trayectoria, ha sido muy importante, no sólo cuando juega sino también cuando no lo hace. Cuando le tocó jugar a Joel Robles lo hizo muy bien también, Claudio lo incentivó para seguir mejorando y es un líder dentro del plantel, muy importante y ha entrado muy bien en el grupo".

Finalmente, el Ingeniero no cree que el Madrid sea excluido de la Champions por la polémica de la Superliga: "Cuesta contestar a eso, no creo que el Real Madrid vaya a ser sancionado con quedarse fuera de la Champions porque además es un equipo muy importante y que le ha dado un prestigio muy grande a la Champions, no sería una buena medida intentar dejarlo fuera por algo paralelo que sucedió durante la semana".