Rafa Márquez lamenta la situación de Ronaldinho: "No tiene por qué estar en ese problema en Paraguay"

La compleja situación de Ronaldinho en la Agrupación Especializada en Asunción, Paraguay, tiene a todo el mundo del fútbol con tristeza.

Su ex compañero y ex defensor del Barcelona, Rafa Márquez, se refirió a la situación del astro brasileño y reconoció extrañarlo: "Disfrutaba de Ronaldinho, no tiene por qué estar en ese problema en Paraguay. Disfrutaba cada entrenamiento, cada partido. No quería que se acabaran los entrenamientos, disfrutaba estar con esas estrellas, las magias de Ronaldinho".

Además, en charla con el empresario Arturo Elías Ayub por Instagram, Márquez escogió al mejor jugador mexicano de la historia: "No me gustan las comparaciones porque tiene mucho mérito toda la gente que quiere poner el nombre de México en alto. Ganar cinco pichichis y estar en equipos como el Real Madrid no es fácil; pelear por ser de los mejores del mundo, y Hugo es el mejor de toda la historia de México".

Por último, el mexicano se la jugó con elegir, a su gusto, al mejor jugador de todos los tiempos: "Me tocó estar con Ronaldinho en Barcelona, jugué contra Ronaldo, fui compañero de Messi. Me han tocado jugadores excelentes y con gran talento como Zidane y Figo. Pero a pesar de esto, para mí Messi es el mejor del mundo".