El delantero de la selección francesa, Kylian Mbappé, le marcó cuatro goles a Kazajistán este sábado y, de paso, clasificó junto a su equipo al Mundial de Qatar 2022.

Tras la victoria el atacante del PSG ofreció una entrevista al Telefoot, en la que se refirió a su frustrado fichaje en el Real Madrid en el verano europeo pasado.

“Creo que lo que pasó este verano me marcó”, señaló el jugador de 22 años y agregó: “Fallar el penalti decisivo ante Suiza (en la eliminación de Francia en octavos de final de la Eurocopa) y el no traspaso al Real Madrid, pusieron a prueba mi mente; mis límites”.

“Me hizo más fuerte lo que sucedió. Ahora tengo más confianza que antes. Soy humilde y estoy decidido a hacer grandes cosas esta temporada”, afirmó.

Luego, aseveró: “Después de eso estuve mucho mejor físicamente. Estaba mucho mejor conmigo mismo. También soy mucho más feliz en mi vida personal y eso también juega un papel. Esto es lo más importante y ayuda a tener un buen desempeño”.

“Sé lo que puedo hacer. Me refugié en el trabajo porque a veces hay que cuestionarse. No siempre es culpa de otros. Sé las cualidades que tengo y lo que puedo hacer en el fútbol", indicó.

En declaraciones emitidas posteriormente a TNT Sports, también habló sobre su futuro: “Estoy en París. Ya dije que he pasado cinco años extraordinarios aquí, he disfrutado de cada instante y continúo haciéndolo. Aquí, un montón de cosas importantes van a llegar, de grandes oportunidades, pero ya he hablado de ello antes”.