Durante las últimas semanas los medios colombianos han especulado con una supuesta pelea entre James Rodríguez y Radamel Falcao en el camarín de la Selección Colombia, pero el mismo volante de Al Rayyan de Qatar se ha encargado de desmentirlo.

El pupilo del chileno Nicolás Córdova, además se refirió al presente de su selección en las Eliminatorias a Qatar 2022, y a su futuro, luego de su experiencia en el medio oriente.

“Estoy bien en Qatar, estoy jugando, en la liga no se nos dan los resultados, pero en Copa vamos bien. La idea es ganarla, pero bueno, por lo menos estoy jugando, ya llevo muchos partidos jugados, contento por eso, no lo hacía hace mucho, tantos partidos en línea. Hago goles, asistencias y para eso vine, para jugar y coger ritmo y ver qué pasa después", señaló el entrevista por Twitch.

Sobre su relación con Falcao, señaló: "¿Peleado con Falcao?, no, cómo voy a pelear con una persona que es como un hermano mío. Tenemos una relación de hace 12 años; todo eso es mentira, no crean todo lo que dice esa prensa, algunos son tóxicos. Es todo mentira. En el grupo tenemos una relación fantástica, de buen ambiente, lastimosamente no se nos dan los resultados, pero el ambiente es bueno y con Falcao y los otros tengo relación fantástica".

Respecto de las posibilidades de Colombia de clasificar a Qatar 2022, reconoció: "Está muy difícil ahora, pero tenemos que ganar los dos últimos partidos, hay con qué, veo un grupo de calidad, haciendo las cosas bien cada uno a nivel internacional; hay cosas que no se pueden explicar, pero vamos a luchar hasta el final, hasta donde se pueda. Cuando las cosas son para uno, son para uno, No hay que forzarlas. Hay que luchar hasta el final y esperar algunos resultados. Está duro, pero con estos jugadores se puede".

Finalmente, acerca de su futuro, indicó: "Uno no sabe lo que va a pasar, vivo el día a día, estoy jugando, compitiendo, haciendo goles, pases; en el tema grupal no nos hemos entendido mucho pero al final esto es nuevo, esperamos acabar bien. Físicamente estoy perfecto, tengo salud. Me preguntan que si volvería a Europa... ¿por qué no?, tengo las condiciones para eso, estoy cogiendo ritmo. Una buena opción sería Estados Unidos, que me gusta mucho, pero falta mucho para eso".