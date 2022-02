Este martes la selección argentina derrotó por 1-0 a Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022 y continuó con su increíble racha de 29 partidos seguidos sin perder.

Emiliano Martínez, arquero trasandino que generó polémica en su visita a Calama por una publicación ofensiva hacia la bandera chilena, también tuvo su partido aparte en Córdoba.

Se enfrentó con palabras de alto calibre a Miguel Borja, quien en la Copa América le había celebrado un gol en la cara. "Hijo de mil p… ¡Me pisó el pie! Ey, la c.... de tu madre. Ojo", le dijo al atacante cafetero.

Más tarde, cuando el arquero rival Camilo Vargas ofrecía una entrevista en el campo de juego, el meta del Aston Villa se paseó con la Copa América y apareció atrás, haciéndose viral en redes sociales.

Tras el partido, Dibu Martínez, se mostró contento con la victoria: "La verdad es que me fui de chico del país, no pude debutar en Independiente y me faltaba este cariño de la gente para mi carrera, era una espina que tenía. Voy a dejar la vida siempre por este país".

"Tuvimos muchas bajas para la doble fecha, sin muchos nombres y demostramos que somos un grupo firme, que estamos por encima de todo. Fue mérito del equipo disimular las ausencias. Me encantó jugar en Córdoba", añadió.