Prensa italiana asegura que Cristiano Ronaldo le pide a Juventus que contrate a Karim Benzema

La cara de Cristiano Ronaldo luego de la inesperada eliminación ante el Olympique de Lyon en los octavos de final de la Champions League, lo decía todo, porque pese a su esfuerzo, pese a sus goles en partidos decisivos, no le alcanzó.

Es que el portugués salió del Real Madrid con la intención de conquistar Europa con otra casaquilla, y si bien es cierto ya obtuvo un bicampeonato local, en la Champions estuvo lejos de igualar lo conseguido con la camiseta merengue.

Como aún CR7 no tiene del todo decidido seguir en la Juventus, la Gazzetta dello Sport ha publicado este lunes que el 7 no pidió un "equipo competitivo", exigió derechamente la contratación de su ex compañero y gran figura del Madrid campeón, Karim Benzema.

El periódico italiano afirma que el delantero quiere formar junto a Benzema y Dybala un tridente de ataque para de una buena vez ganar la Champions League con la Vecchia Signora, una de las grandes razones por las cuales desembarcó en Turín.

Ahora viene la parte difícil para la Juve, convencer al Real Madrid y al jugador, puesto el delantero está cómodo en España y justamente desde que se fue Cristiano, tomó su lugar y es el líder futbolístico del equipo que dirige Zinedine Zidane.