La selección de Argentina recuperó en algo la memoria del buen fútbol en su victoria de 2-0 sobre Polonia. El equipo de Lionel Scaloni, que venía de caer ante Arabia Saudita y de no mostrar la mejor cara a pesar de ganarle a México, se soltó ante los europeos para no solo sacar pasajes a octavos de final del Mundial de Qatar 2022, sino que también siendo líderes del Grupo C.

Obviamente que la siempre exigente prensa trasandina se jugó un partido aparte en este encuentro ante los polacos, festejando en sus portadas la victoria albiceleste y llenando de ilusión nuevamente a sus hinchas.

Los que llevaron la batuta fueron los del el diario Olé, quienes titularon en su portada “Vení vení, salta conmigo”, agregando en la bajada que “la selección tuvo un dominio total sobre Polonia y lo ganó 2-0 por Mac Allister y Julián y un gran Enzo F. En una cancha llena de argentos, jugó su mejor partido del Mundial y tiene para soñar”.

Claro que no fueron los únicos en destacar la buena victoria trasandina sobre los Polacos. Clarín en su portada llevó una imagen del festejo con el título “La Selección, una alegría para los argentinos”, mientras que Crónica le dedicó su portada a uno de los autores de los goles con el mensaje “A toda MACquina”.

Revisa las portadas argentinas tras el triunfo sobre Polonia:

Argentina enfrentará a Australia por los octavos de final del Mundial, duelo pactado para este sábado 3 de diciembre a partir de las 16:00 (hora chilena) en el Ahmad bin Ali Stadium.

