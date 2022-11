El Mundial de Qatar será histórico, no sólo por el hecho de que se disputa entre noviembre y diciembre, o por la cantidad de tiempo agregado en cada duelo, sino también por cumplir un hito importante en una tradición que, a pesar de no estar escrita en el manual del fútbol, logra conmover a todos los aficionados al inicio de los partidos. En esta Copa del Mundo se cumplen 20 años desde que los jugadores salen al terreno de juego acompañados de niños. Entérate del por qué y de dónde nace la iniciativa.

¿Por qué los jugadores salen con niños a la cancha?

La linda practica que también se replica cada fin de semana en algunas de las ligas del planeta fútbol, es parte de una iniciativa de la FIFA y UNICEF que empezó en el Mundial de Corea-Japón 2002 en el marco del proyecto "Say yes for children". Por esto, los felices chaperones van vestidos con la camiseta del respectivo equipo, pero con la leyenda de la organización mundial.

El propósito de la idea es mejorar y proteger la calidad de vida de los infantes de todo el mundo, demostrando que el fútbol marca una diferencia importante en sus vidas, así como también llevar a los protagonistas de la mano de la inocencia que representa de la mejor manera el Fair Play.

La oscura historia en la Premier League

En los últimos años se dió a conocer por parte de The Telegraph, un medio inglés, que algunos equipos de la Premier League les cobraban a los padres altas cifras de dinero para que sus hijos participaran de esta actividad.

Los montos iban desde las 100 a las 700 libras esterlinas, algo así como 900 dólares estadounidenses, solicitados por un grupo que excluye a los grandes equipos como Liverpool, Manchester, Arsenal o Chelsea, ya que ellos si cumplirían con el espíritu esperado y lo implementarían gratis.