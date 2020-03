Por el coronavirus ¿Neymar y Mbappé se pierden los Juegos Olímpicos de Tokio?

Revuelo está causando la información entregada por los medios franceses, quienes publicaron este martes una carta que habría enviado el París Saint-Germain a la federación de fútbol francesa y brasileña vetando la participación de Kylian Mbappé y Neymar Jr. En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Según publicó L’Equipe señaló que “envió una carta a la FFF a fines de la semana pasada para indicar su oposición a que Mbappé participe con su selección en los JJOO”. Esta fue la misma frase que utilizaron en el caso de Neymar.

Estas palabras se suman a los dichos del propio futbolista francés, quien en entrevista con France Football señaló que “mi participación en los Juegos Olímpicos no lo sé. Por supuesto que quiero ir, pero si mi club, que es mi empleador, no quiere que vaya, no iré. Si no logro ir, tendré 2024 en París”.

Cabe mencionar que los JJOO al no ser una competencia organizada por la FIFA, los clubes no están obligados a ceder a sus jugadores y, por lo mismo, PSG está planteando esta situación de no prestar a sus dos figuras.

Además, producto del coronavirus los JJOO están en duda por no existir aún garantías para evitar un contagio a gran escala.