Fernando Niembro, insigne comentarista de fútbol en Argentina, no se explicó bien al momento de hacer su análisis del VAR durante un partido entre San Lorenzo y Arsenal. Pidió que los árbitros "no se enamoren" de la herramienta tecnológica y luego precisó que "el problema es creer que es una chica de 17 años".

A los 74 años, Fernando Niembro se mantiene a flote en el periodismo argentino, aunque como buen boomer, a veces simplemente se le sale una chiflota. Como la polémica reflexión que hizo durante la emisión del partido entre San Lorenzo y Arsenal por la liga argentina. El periodista deportivo es protagonista de una megafuna en redes sociales.

Todo por un ejemplo especialmente inadecuado en los tiempos que se viven. El comunicador y político hizo una pésima comparación al momento de hablar del reiterado uso del VAR por parte de los árbitros, la herramienta tecnológica recién estrenada en el fútbol trasandino.

Después de que se validara un gol de Arsenal, Niembro soltó un consejo. "Ey, muchachos del VAR: no se enamoren por favor. Hagan jugar el partido rápido. Fue clarita la jugada. Termínenla allá en Ezeiza", dijo en alusión a los cuarteles generales de la Asociación de Fútbol Argentino al norte de Buenos Aires.

"No sé si se aburren, si quieren participar... ¡qué se yo! Es clarita la jugada, terminémosla ya con eso. Ojo que soy defensor del VAR a muerte, es necesario en el fútbol argentino...", agregó el comentarista cuando Federico Bulos vuelve a relatar: "La sacaba Pérez".

Niembro: "El problema es creer que el VAR es una chica de 17 años"

Pero como la cosa no quedó clara, Fernando Niembro fue aún más preciso. "El problema es creer que es una chica de 17 años... Digo, esa es la etapa del enamoramiento, 17 ó 18 años, cuando uno consigue novia. Que el VAR no sea la novia de los árbitros", puntualizó.

Diario Olé contactó al periodista para que hiciera sus descargos. Y terminó en un 'no aclares que oscureces'. "No tengo la menor idea de lo que se está diciendo. Uno se puede enamorar de una chica de 17 años, ¿cuál es el problema? No es menor de edad. Si se puede votar desde los 16. No tengo ningún comentario para hacer".

Tal como Chile, Argentina estableció la mayoría de edad en 18 años. Pero efectivamente, los y las jóvenes pueden ejercer el derecho de voto desde los 16 años, pero la opción no es de carácte obligatorio, como sí a partir de los 18.

Pese a que San Lorenzo y Arsenal empataron 3-3, toda la atención del partido quedó en la frase de Fernando Niembro, que inundó de reproches las redes sociales.