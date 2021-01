Pellegrini y el choque ante la Real Sociedad por Copa del Rey: "La mentalidad tiene que ser la de afrontar cada partido como una final"

Real Betis y Manuel Pellegrini recibirán este martes a la Real Sociedad en el Estadio Benito Villamarín, en un duelo válido por los octavos de final de la Copa del Rey, por lo que el chileno espera que la actitud de sus jugadores esté a la altura de una final.

El elenco del Ingeniero llega al trascendental partido con un importante envión anímico, luego de haber protagonizado una gran remontada para terminar igualados 2-2 ante los Txuri-urdines el sábado pasado por La Liga.

Pese a todo, Pellegrini no se confía y cree que el duelo de mañana no será similar al jugado hace dos días en Anoeta:

"En el fútbol no hay dos partidos iguales a pesar de que se dispute por los mismos equipos con tan poco tiempo", comentó el DT, y agregó que su deseo es "superar la eliminatoria en casa, ojalá".

El entrenador chileno fue enfático en asegurar que el choque ante el ex equipo de Claudio Bravo "no es una final", pero consideró que esto no es excluyente para que el plantel bético lo enfrente con esa idea en la cabeza.

"Es una opción importante de continuar en un campeonato, pero no es una final que permita ganar un campeonato. La mentalidad del jugador tiene que ser enfrentar cada partido como una final", comentó

Pellegrini aún no define el once inicial para los octavos de la Copa del Rey.

Respecto al fuerte desgaste físico del Real Betis por los desafíos en ambos frentes, Pellegrini no dramatizó:

"Venimos jugando muchos partidos seguidos desde hace tiempo, pero me dejó conforme ante la Real el rendimiento en este sentido. Es muy importante el plantel, que estén todos para afrontar todos estos partidos", aseguró.

Eso sí, el Ingeniero no quiso dar demasiadas pistas de la alineación que planea parar frente a los Txuri-urdines mañana:

"No sé lo que hará la Real, normalmente en Copa se usan otros jugadores porque sino es imposible mantener el nivel. Nosotros seguiremos la misma línea, hay jugadores que estuvieron en varios partidos seguidos. Veremos con calma cuál es el mejor once", avisó.

Real Betis recibirá a la Real Sociedad este martes a las 17:00 horas de Chile, instancia donde buscarán dar el golpe para avanzar a la siguiente ronda de la Copa del Rey.