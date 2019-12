Pedro Rodríguez "a lo Chayanne" se ofrece para volver a Barcelona: "Si me llaman, lo dejo todo"

Pedro Rodríguez se hizo famoso mundialmente defendiendo los colores de FC Barcelona, club del que partió en 2016 para recalar en Chelsea, pero ahora quiere regresar a la Ciudad Condal.

El puntero español dio una larga entrevista a L’Esportiu, donde aseguró que si recibe el llamado del cuadro de Arturo Vidal, parte de inmediato.

"Si me llaman, lo dejo todo. Esta pretemporada hubo una posibilidad de regresar que se dio cuando nos enfrentamos con el Chelsea al Barcelona en pretemporada y estuve hablando con el entrenador, pero la puerta se cerró rápido", dijo el atacante.

El ex seleccionado hispano contó los motivos que tuvo para partir de Cataluña: “porque siempre fui valiente, llegó Neymar y pasé a jugar menos, son cosas que pasan en el fútbol. Pero no tengo nada que reprocharle a Luis Enrique, fue de cara y siempre fue honesto conmigo. Lo fácil era quedarse y acomodarse. Estaba en la que considero mi casa con un buen sueldo, pero la oferta de Mourinho me convenció y fui a probar al Chelsea”.

Pedro también tuvo palabras para Pep Guardiola, sobre quien dijo que “tuve la suerte de coincidir con él y que él confiara en mí, pero la suerte se trabaja. En ese equipo trabajamos mucho desde el primer día todos".

El delantero de 32 años sueña con volver a su casa, pero para ello deberá contar con la aprobación de Ernesto Valverde.