Paulo Díaz elige a Jorge Sampaoli, Pablo Guede y Marcelo Gallardo como los mejores entrenadores de su carrera

Paulo Díaz cumplió su primer semestre como jugador de River Plate y se prepara para un 2020 lleno de desafíos con el cuadro Millonario. El equipo de Marcelo Gallardo debuta oficialmente este año en el partido pendiente de la Superliga ante Independiente, duelo en el que asoma como titular por la suspensión de Lucas Martínez Quarta.

El chileno conversó con El Clarín e hizo un balance de sus primeros seis meses como jugador de la Banda sangre: "Fue un semestre con muchas emociones en poco tiempo. Llegué en agosto y antes de fin año eliminamos a Boca de la Copa Libertadores, jugamos la final y ganamos la Copa Argentina".

"Igual no quiero conformarme con eso y espero que vengan nuevas finales. Ahora tenemos que ir por la Superliga y por la revancha en la Copa Libertadores de este año", agregó.

Además, reconoció que no mostró su mejor fútbol en estos meses y espera repuntar: "Siento que mientras más confianza tenga, mejor será mi versión. Yo me siento muy bien, con muchas ganas y mucha confianza. Todo jugador necesita un proceso de adaptación. Y lo que a mí me complicó es que estuve tres años sin hacer una pretemporada. Por las lesiones y porque en Arabia teníamos bastante competencia y apenas contábamos con unos pocos días libres".

Por último, el ex Palestino fue enfático al elegir a los tres mejores entrenadores de su carrera: Jorge Sampaoli, Pablo Guede y Marcelo Gallardo: "Pablo Guede es como un padre para mí. Me había dirigido en Palestino, donde me dio la chance de ser titular y me llevó a San Lorenzo. Cuando me fui a Arabia, fue por él. Son muy parecidos en su forma de sentir el juego y de encarar el trabajo".

"Son exigentes y no quieren que nos tiremos para atrás. Pretenden que sus equipos sigan para adelante buscando goles. En eso veo similitudes de ambos con Gallardo. Los tres han sido de los mejores técnicos que me dirigieron", refrendó el zaguero.

Sobre el casildense, Díaz afirmó que "creo que Sampaoli no alcanzó a convencer a los jugadores de Argentina de lo que él quería y pretendía. Lograr eso es lo más difícil. En Chile veníamos con la enseñanza de Bielsa, que todos teníamos que trabajar en conjunto para ganar algo, y esa idea quedó impregnada en el grupo y tanto los técnicos que le siguieron Bielsa como los jugadores que nos fuimos acoplando después de él a la Selección de Chile la supimos continuar".

El partido pendiente entre el Rojo y River se juega este domingo a las 19:10 horas en el Libertadores de América.