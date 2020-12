Papu Gómez en la mira del Inter de Milán para ser compañero de Arturo Vidal y Alexis Sánchez

Al parecer el idilio entre Alejandro Papu Gómez y el Atalanta está llegando a su fin por el enfrentamiento entre el jugador y el entrenador Gian Piero Gasperini que tendrá como desenlace seguramente la salida del trasandino.

El mediocampista llegó en 2014 al cuadro de Bergamo y es uno de los grandes ídolos en la historia del club, por lo que lo hinchas no están conformes con su salida y apuestan a que se arreglen las cosas con el DT.

Por otra parte el Inter de Milán está interesado en que el Papu jugue para ellos apenas se abra la ventana de mercado y así ser compañero de los chilenos Arturo Vidal y Alexis Sánchez.

La Gazetta dello Sport aclara que no sólo el cuadro neronazzurri quiere al carismático jugador, también Juventus, MIlan, Roma y Lazio comenzaron gestiones para quedarse con él.

La relación de Gómez con su entrenador llegó a su peor momento cuando el mediocampista quedó fuera de la citación, algo que hizo explotar al Papu.

"Queridos tifosi, les escribo aquí porque no puedo defenderme ni hablar con ustedes. Solo quería decirles que, cuando me vaya, la verdad saldrá a la luz. Me conocen y saben la persona que soy. Los quiero, su capitán", escribió en sus redes sociales.

Ahora sólo falta saber ¿Dónde irá el Papu?