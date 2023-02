Padre de Messi reconoce: "No creo que Leo vuelva a jugar en el Barça"

Lionel Messi tendrá 36 años cuando acabe contrato con el PSG en junio de este año. Aún así hay muchos equipos interesados en contratarlo para las próximas temporadas.

El astro argentino, que acaba de levantar la Copa del Mundo, se lo toma con calma, y la decisión que tome, será pensando en su familia.

Su padre, Jorge Messi, fue abordado en el aeropuerto de Barcelona y consultado por el posible regreso de su hijo al equipo catalán.

"No creo que Leo vuelva a jugar en el Barça", respondió Jorge, quien se une a las palabras del hermano de Lionel, quien hace un par de semanas había afirmado que no hay posibilidad de que regrese a aquel club.

"No se dan las condiciones. No hemos hablado con (Joan) Laporta y no hay ninguna oferta", añadió de forma escueta el progenitor de Lionel.

Según medios españoles, el jugador argentino tiene dos opciones para continuar su carrera. Una es renovar con el equipo parisino y la otra es ir a la MLS y defender al Inter de Miami, ciudad donde le gustaría vivir con su familia.

Por lo pronto, Messi se concentra en el PSG, que el martes cayó como local frente al Bayern Munich por la ida de los octavos de final de la Champions League.

El próximo desafío del equipo dirigido por Galtier será ante el Lille por la Ligue 1, duelo agendado para el 19 de febrero.