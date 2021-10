El crack argentino aún no ha podido anotar en la liga francesa.

PSG vs Lille | Ver EN VIVO por TV, ONLINE y STREAMING al equipo de Lionel Messi en la Ligue 1

El PSG y Lionel Messi siguen su firme paso a la reconquista del título de la Ligue 1 y por la 12° fecha, reciben al equipo que les quitó el trofeo francés en la temporada anterior: Lille.

Los parisinos de momento parecieran no tener mayor competencia en la Ligue 1, donde dominan cómodamente con 28 puntos, a 7 de distancia del segundo Lens. Es por esto que el foco de los dirigidos por Mauricio Pochettino está puesto en la Champions League, título que nunca han conseguido y que en toda la historia del fútbol francés, solo el Olympique de Marsella ganó en 1993.

Para el duelo ante Lille, no contarán con Kylian Mbappé quien sufrió una infección otorrinolaringológica. Además en PSG temen que el delantero no pueda llegar al duelo del miércoles 3 de noviembre ante Leipzig por la "Orejona". El que si estará disponible es Lionel Messi. El argentino aún no ha podido marcar en la Ligue 1, por lo que este viernes tendrá una nueva oportunidad.

El Lille no atraviesa su mejor momento. Después de quedarse con la liga en 2020/2021, perdió a importantes piezas que mermaron al equipo. De ser campeón, hoy marcha en el 10° lugar con 15 puntos. Como antecedente positivo, el pasado 1 de agosto derrotaron a PSG en la Supercopa de Francia, por lo que pueden volver a sorprender, esta vez, jugando en el Parque de los Príncipes.

Día y hora: ¿Cuándo juega PSG vs Lille?



PSG vs Lille jugarán el día viernes 29 de octubre a las 16:00 horas de Chile.

Transmisión: ¿Dónde ver en vivo a PSG vs Lille?



El partido de momento, no tendrá transmisión televisiva para Chile, pero podrá ser visto vía streaming en vivo a través de Star +.