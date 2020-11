Óscar Ruggeri furioso con Boca Juniors por integrar a Sebastián Villa: "Con los cobardes que le pegan a las mujeres, nada"

Sebastián Villa, jugador de Boca Juniors, fue titular en la victoria del equipo que dirige Miguel Ángel Russo 2-0 sobre el Newells Old Boys de Frank Darío Kudelka.

El colombiano fue denunciado el 27 de abril de este año por su novia Daniela Cortés por violencia de genero, causa que se sigue tramitando y que aún no tiene resolución.

La vuelta al fútbol argentino causó controversia y uno que alzó la voz fue el campeón del Mundo Óscar Ruggieri, que desde su tribuna en Espn lanzó fuertes dardos contra Boca por haber tomado esta decisión.

"Yo aplaudí lo que había decidido Boca. Pero ahora digo muy mal Boca. Quien sea: Riquelme, Ameal... No me interesa. Que digan lo que quieran, pero con los cobardes que les pegan a las mujeres, nada. Cero", comenzó el reclamo del Cabezón.

Agregando que "yo pensaba que estaba todo claro, pero de pronto jugó y está todo bárbaro. Y no se trata de que sea Boca: que sea el equipo que sea, el tipo que sea. Los cobardes que le pegan a las mujeres, no. Para mí eso está clarísimo en la vida".

Ruggieri siguió su argumentación dando un ejemplo de su experiencia personal.

"Yo tengo tres hijas, si me pasa una cosa así... las pelotas va a jugar. ¿Va a jugar así como si nada? No. Nunca le levanté la mano a mis hijos, viene un pibe de afuera, le pega a mi hija y sigue como si nada porque es jugador de fútbol... No, no lo acepto", cerró.