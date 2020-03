Niembro y el meme: "¿Cómo le afecta a Boca? Las redes sociales son una cloaca con gente miserables de alma"

En su extenso diálogo con Manuel De Tezanos, el periodista argentino Fernando Niembro se refirió a la animadversión que genera su figura, tanto en su país como en Chile. El ex rostro de Fox Sports hizo un profundo análisis.

“Sé que he tenido algunas críticas, no estás exento de eso. Cuando uno opina, también hay otras visiones… Cuando es de forma respetuosa yo las acepto. Me encanta debatir”, dijo Niembro.

Agregó que “no me molesta si no hay insultos de por medio, me gusta discutir. No tengo la razón, tengo mis razones. Hay una cantidad de saludos cuando voy a Chile, Perú, Colombia, Bolivia…”.

Sobre la misma, De Tezanos le consultó por el popular “meme” que se burla de una supuesta preferencia hacia los xeneizes: el “¿cómo afecta esto a Boca?”.

“Yo no tengo redes sociales, porque son una verdadera cloaca. Detrás de esa red social se ampara el anonimato. A mí me gusta mirar a la cara, que me miren a la cara y que las cosas que me tengan que decir me las digan con respeto”, expuso.

Siguió complementando: “no es que no sepa lo que se dice, a mis compañeros les tengo prohibido que me entreguen información tóxica, mis productores y amigos me cuentan lo que pasa y yo digo: qué asco, no me cuentes. No pasa eso conmigo, pasa con todos. Hay un montón de gente que ha sido vulnerada en sus derechos, prestigio y honorabilidad desde el anonimato. ¿Qué derecho tienen? Pueden decirle a cualquiera cualquier cosa. No, no me interesa esa gente. Son miserables de alma”.

“El que utiliza estas redes que sea para el bien de todos. No por criticar a Niembro por lo que hace. Le tengo miedo al que se escuda en el anonimato y se mete en la red como cobarde. A ese no me lo banco”, profundizó.

Por último, Niembro sentenció que “yo no soy antichileno. Porque di una opinión en contra de un equipo chileno.... Entonces sería antiargentino, si me la paso criticando todo el día al fútbol de acá. Ahí es donde se arriman el nacionalismo en un camino gris que rechazo”.