Nicolás Castillo: "Nunca se me pasó por la cabeza dejar el fútbol, pero sí me va a costar volver"

Nicolás Castillo pasó un gran susto hace unos meses con una trombosis que pudo haber puesto fin a su carrera profesional. Ahora, más recuperado y con capacidad para trabajar con balón, el formado en Universidad Católica sabe que ha mejorado su condición, pero no se pone plazos.

En conversación con Radio Pauta, Castillo aseguró que "todavía no hay plazos porque hay que verlo en el día a día. En junio tengo una visita con la doctora y creo que a partir de ahí voy a ver bien cómo va el tema".

"Quiero volver, recuperarme lo antes posible pero sin apurarme. Quiero hacer todo bien y tomar como experiencia lo que pasó", agregó el Nico.

Además, sobre el apoyo del América de México y su DT, el ex UC afirmó que "el club se ha portado muy bien. El doctor viene todos los días a verme y el kinesiólogo tres veces por semana".

"(Miguel Herrera) Se ha portado muy bien. No en todos los equipos se encuentran técnicos así, con ese recorrido y esa calidad humana", refrendó.

Castillo ha sufrido graves lesiones desde que llegó al América de México

Por otro lado, Castillo aprovechó la conversación para aclarar que jamás pensó en retirarse de la actividad, pero si sabe que será un proceso largo para volver a la normalidad: "Nunca se me pasó por la cabeza dejar el fútbol, pero sí me va a costar. Hoy le doy más valor a la vida, me ayudaron de arriba. Es una motivación extra haber estado así y volver a jugar".

Castillo pasa la cuarentena por el coronavirus en México, pero espera que pronto pueda viajar a Chile: "Estoy esperando que pase todo esto para viajar a Chile y hacerme exámenes con los médicos de la Selección". También sobre el apoyo de Universidad Católica, agregó que "me sentí querido por todos".

Finalmente, Nico habló sobre la Roja y se aventuró a elegir a un reemplazante: "En la Selección uno tiene que acoplarse a los jugadores que hay y observar. Es difícil, hay que ver videos. Y es complicado porque uno juega contra equipos de nivel mundial".

"Me gusta mucho Felipe Mora, es un delantero muy completo, tiene mucha técnica. También he visto a Ignacio Jeraldino en Atlas y lo ha hecho bastante bien. Pero no quiero entrar en polémica, a mí no me compete eso. El que está lo voy a apoyar", cerró.