Neymar le cae sin ningún asco a Roberto Tobar y demuele su cometido en la Copa América: “Es un arrogante”

Roberto Tobar arbitró la semifinal de la Copa América entre Brasil y Perú y estuvo en algunas acciones polémicas, como la jugada que reclamó el elenco incaico de un presunto penal por mano de Thiago Silva en área propia que no fue revisada. Pero no sólo la “visita” se molestó con el cometido del juez FIFA, sino que también el dueño de casa y su astro, Neymar, le cayó sin ningún asco en la nota post partido una vez consumada la clasificación de la Verdeamarela a la final del certamen.

“Fue falto de respeto con todos los jugadores, la forma en que les habla en el campo a los jugadores. Desde el primer minuto, donde fui a conversar con él fue muy arrogante. Todo el mundo está hablando de eso”, disparó el delantero del PSG.

Asimismo, añadió en que no tiene nada que ver con su cometido. “La forma en la que arbitró puede acertar o no, es parte, como los jugadores también podemos acertar o no. Pero la arrogancia que mostró… No puede ser un árbitro de semifinales de Copa América”, lanzó.

Sobre su equipo, Ney resaltó en especial a uno, el “salvador” ante Chile y Perú: “Paquetá es un gran jugador, viene creciendo en cada partido, en cada juego por la selección. Hizo una gran temporada en su club y ha demostrado que puede ser importante para Brasil”, meditó.



Finalmente, eligió claramente su preferencia para la final de la Copa América. “Quiero jugar con Argentina, tengo amigos ahí la final la gana Brasil (ríe)”, remató.