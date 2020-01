Néstor Gorosito es duramente criticado en Argentina por comentarios machistas

Una desafortunada analogía realizó Néstor ‘Pipo’ Gorosito sobre los diferentes sistemas de juego que aplica en Club Atlético Tigre para alcanzar resultados positivos, porque los comparó con el proceso de conquista de un hombre a una mujer.

En conversación con TyC Sports señaló que "cuando yo era pibe vos podías lograr dos objetivos cuando ibas a un boliche. Mirar a una piba, que te mire. Espectacular. Ir conquistándola hasta llevártela. Y sentirte satisfecho por lo que lograste. Y otra cosa es ir y agarrarla de los pelos y también te la llevás. Y la satisfacción no es la misma. El gusto no es lo mismo para ninguno de los dos".

Pero eso no fue todo, porque agregó que “Hay que exigir otra cosa, que no es solamente ganar. ¿Es importante? Lógico, todos jugamos para ganar a lo que sea. Pero buscar las formas. Es tan lindo cuando ves a un equipo que juega bien. Es tan lindo ver a un tipo o a una mujer bien vestida, linda, elegante. No es lo mismo ver todo a un harapiento que a un tipo bien vestido. A una mujer bien vestida o a una mujer toda mugrienta. Y después vos elegís lo que te gusta, porque sobre gustos no hay nada”.

Estas dos desafortunadas analogías han sido duramente criticadas a través de las redes sociales, porque tildan al ex volante de Universidad Católica como “machista”, “misógino”, entre otros adjetivos. Además, varios usuarios han solicitado que el técnico de Tigres se retracte de sus palabras o que nunca más utilice esas expresiones para explicar el fútbol.

Por el momento, desde el club como del propio Gorosito no ha habido ningún tipo de declaraciones refiriéndose al tema.