Un programa de televisión difundió hace dos años imágenes del arquero peruano Pedro Gallese saliendo del Motel Wimbledon junto a una mujer que no era su esposa iniciándose un escándalo de proporciones. El establecimiento no dejó pasar la oportunidad de felicitar en sus redes sociales al 1 por su gran actuación ante Venezuela.

Este martes en Caracas la selección peruana obtuvo una importante victoria ante Venezuela que la deja en posición de repechaje, algo similar a lo ocurrido en las eliminatorias sudamericanas pasadas donde clasificó en ese lugar y luego ganó su derecho de ir al Mundial de Rusia 2018.

No sólo Gianluca Lapadula fue la gran figura de la Bicolor, también se borda una estrella el arquero Pedro Gallese, el que tapó un penal que era el 2-2 para la Vinotinto.

Luego de finalizado el encuentro, entre los miles de mensajes de aliento y agradecimiento que inundaron las redes sociales peruanas para el guardameta, llamó la atención una en especial: la del Motel Wimbledon, ubicado en la capital peruana.

¿Por qué es especial? Porque hace más o menos dos años Gallese fue sorprendido saliendo de ese lugar junto a una mujer que no era su esposa, desatando un escándalo mediático pocas veces visto en Perú.

De hecho el arquero no sólo lo reconoció, luego de un partido entre su ex equipo Alianza Lima y Sporting Cristal, tomó el micrófono y muy emocionado dijo "solo me queda decirte, Claudia, que me perdones, sé que tuve un error muy grande y solamente te pido una oportunidad para recuperarte, recuperar tu confianza y recuperar mi familia".

Además, posterior a este sentido mensaje, Gallese contrató a unos mariachis para seguir haciendo méritos.

Pasó el tiempo y efectivamente el portero fue perdonado, difundiendo fotos en sus redes sociales junto a su cónyuge, por lo que la difícil situación tuvo un final feliz.

En todo caso el Hotel Wimbledon aprovechó el partidazo de Gallese para publicar una foto con la "Galleseneta" y un mensaje: "Aún hay espacio. Suban todos a la Galleseneta. ¿Próxima parada? Colombia, mi parcerito. ¿Ruta final? Dios y San Pedro quieran que sea Qatar 2022"