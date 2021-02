Mino Raiola, agente de Erling Haaland: "Solo 10 clubes pueden permitirse ficharlo"

Erling Haaland es uno de los jugadores de moda en el fútbol europeo y mundial pues su rendimiento con el Borussia Dortmund es extraordinario con un desempeño brillante tanto en la Bundesliga como en la Champions League, por lo que no es extraño que sea uno de los nombres que más sonarán en el mercado de fichajes.

El delantero es representado por uno de los agentes más importantes en el deporte, Mino Raiola, quien habló sobre su futuro y sabe que muy pronto estará en un equipo de élite. "Solo diez clubes se pueden permitir fichar a Haaland y darle el sitio en el que le gustaría estar después del Dortmund. Cuatro de esos clubes están en Inglaterra", afirmó a la BBC.

El noruego, con 20 años, brilla al máximo en esta temporada. "Va a ser una de las estrellas de la próxima década porque estamos en un momento en el que nos empezamos a preguntar cuánto tiempo por delante le queda a jugadores como Ibrahimovic, Ronaldo y Messi. Así que todos están esperando a la nueva generación".

Raiola sabe que el interés que despierta el jugador es total. "Es obvio que todo el mundo ve a Erling como una de las potenciales nuevas estrellas del futuro, porque es muy difícil lo que ha hecho a su edad. No creo que haya un solo director deportivo o entrenador del mundo que diga 'no estoy interesado'. Es como preguntarse si habría algún equipo de Fórmula Uno que no estuviera interesado en tener a Lewis Hamilton", añadió.

Haaland viene de vivir una semana de ensueño, que ya está haciéndose costumbre en él, al marcar un doblete en Champions League ante Sevilla y al anotar un auténtico golazo de tijera ante el Schalke, que fácilmente puede entrar en la lista de nominados al próximo premio Puskas.