Ministro de Salud de Perú: "No podremos abrazarnos en los goles hasta que haya vacuna"

La emergencia sanitaria ha detenido el fútbol prácticamente en todo el mundo. Pero sus consecuencias pueden extenderse en el tiempo y alterar las rutinas más tradicionales de los aficionados al deporte rey.

Así lo reconoció el ministro de Salud de Perú, Víctor Zamora, en entrevista con Reporte Semanal. El secretario de estado es hincha de Universitario, y aseguró que los fanáticos ni siquiera podrán abrazarse cuando el fútbol retome sus actividades.

"A mí me gusta ir al estadio con mi hijo, pero ahora con esta pandemia me cuesta aceptar que no podré festejar un gol de la U sin abrazarme con la multitud. Acá mientras que no aparezca la vacuna, esas cosas no podremos hacer más", aseguró el médico de profesión.

En lo que respecta a su país, el ministro advirtió que "las medidas de aislamiento social no acabarán el día 12 (de abril), sino seguirán todo el año, pero de manera gradual. Por lo pronto, de qué nos vale abrir fronteras y aeropuertos si en casi todo el mundo están cerrados", subrayó.

Según el último balance, Perú tiene un total de 2.281 casos confirmados con 19.410 pruebas realizadas. Se han producido 83 fallecimientos mientras existen 81 pacientes en unidades de cuidado crítico.