Memphis Depay se ilusiona en su presentación en Barcelona: "Espero ganar muchos títulos"

Barcelona tuvo un precipitado comienzo de mercado de fichajes y uno de los jugadores que anunciaron fue Memphis Depay, quien tras participar en la Eurocopa con Países Bajos ya se reportó con el equipo y tuvo su presentación oficial con el equipo al que llega como agente libre tras terminar su contrato con el Olympique de Lyon.

El neerlandés mostró su emoción y dio sus primeras palabras como culé. "Es un día especial, estoy muy emocionado de ir al club y al estadio. Es todo muy bonito y será un día increíble. Espero ganar muchos títulos, por eso he venido a este gran club", indicó el delantero a su llegada.

El exjugador del Manchester United tiene ilusión de acoplarse de la mejor manera en la institución blaugrana. "Es lo que el club representa, tiene una historia muy rica. Estoy deseando conocer a todos los que están en el club. Me encanta jugar un fútbol de ataque y ser creativo en el campo, generando ocasiones, asistencias y goles. Para mí es perfecto el estilo de juego del Barça. Estoy muy contento", puntualizó.

Su gran relación con el entrenador Ronald Koeman es uno de los principales motivos de la ilusión que tiene en este nuevo paso. "He dado grandes pasos con él, especialmente en la selección, siendo importante en el equipo", dijo.

Depay continuó con todos los halagos hacia el técnico de Barcelona. "Me dio mucha confianza y también me ayudó cuando estuve lesionado. Me dio mucho apoyo y me insistió en venir aquí y fichar por el mejor club del mundo. Estoy muy feliz de que esté aquí y estoy listo para luchar por él".