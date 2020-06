Mayer Candelo: "Si a los 20 años me hubiera dirigido Juan Manuel Lillo, sería Messi"

Mayer Candelo está en la historia del fútbol chileno luego de perder un penal en la final del Torneo de Apertura entre Colo Colo y Universidad de Chile que coronó a los albos campeones de ese campeonato.

Hoy con 43 años y dando sus primeros pasos como entrenador, el cafetelero salió en defensa de Juan Manuel Lillo, ex ayudante de Jorge Sampaoli en la selección chilena y que hizo noticia luego del anuncio de que se integrará al cuerpo técnico de Pep Guardiola en el Manchester City.

"Lillo no es versero. Que aquí no valoremos a los que nos vienen a enseñar es diferente. Si a los 20 años me hubiera dirigido Lillo, sería Messi", aseguró Candelo en declaraciones a Radio Caracol.

Mayer Candelo y su penal ante Claudio Bravo (Archivo)

El colombiano dirigió el año pasado a Cortuluá y espera dirigir a uno de los grandes de Colombia, especialmente en el equipo que fue más feliz: Millonarios de Bogotá.

"Hoy estoy esperando una oportunidad en cualquier lado. Pero el sueño es dirigir a Millonarios", cerró.