Matty Cash no pudo hacer mucho para evitar la eliminación de Polonia, que cayó sin apelaciones ante Francia en los octavos de final de Qatar 2022. El campeón del mundo tuvo a Kylian Mbappé en modo imparable y anotó dos golazos espectaculares que lo elevaron al olimpo de Les Bleus.

Más allá de eso, el lateral derecho del Aston Villa inglés pudo rescatar un tesoro, que seguramente lo transformará en un futbolista muy envidiado en la Copa del Mundo: se quedó con la "10" del crack del Paris Saint-Germain que va en búsqueda de su segundo trofeo en esta competencia luego de haber participado activamente y con cuatro conquistas en el triunfo en Rusia 2018.

Y la de Mbappé no fue la única casaquilla que el marcador de punta de 25 años. En el Grupo C, los polacos cayeron por 2-0 ante Argentina. Y en la Albiceleste, un compañero de Cash se la jugó para que rescatara un tesoro inolvidable: la "10" de Lionel Messi, quien para muchos es el mejor futbolista de la historia.

La referencia es para el Dibu Martínez, golero titular de La Scaloneta. "Después del final del partido, Emi se me acercó y me dijo que me tenía un regalo. ¡Me llevó al vestuario para sorprenderme con una camiseta de Messi!", reveló el jugador nacido en Inglaterra que también defendió al Nottingham Forest en aquel país.

Cash vive su tercera temporada en el Aston Villa, donde ha disputado 13 encuentros en la presente edición de la Premier League y los Villanos marchan en el 14° puesto de la tabla. En su momento, el cuadro de Birmingham pagó 15 millones de euros para quedarse con su pase. ¡Y ya puede ser mirado con envidia por los botines que rescató de Qatar 2022!