Mario Salas tuvo su primera práctica presencial en Alianza Lima

Alianza Lima fue el último de los tres clubes grandes en volver a los entrenamientos. El primero fue Sporting Cristal, después Universitario y hoy fue el turno del elenco de Mario Salas.

El Comandante vivió su primer día como entrenador blanquiazul de manera oficial, llegando hasta las dependencias de Matute para realizarse un nuevo PCR y dirigir la práctica.

Mario Salas llamó a sus futbolistas a primera hora en tres grupos para respetar el protocolo. Recordemos que el ex Colo Colo ya cumplió su tiempo de cuarentena tras haber llegado a Perú el 18 de junio.

La primera práctica fue separada por tres grupos (8:30 am, 9:30 am y 10:30 am) y tuvo un trabajo de 20 minutos de fútbol en espacio reducido.

Esa será la tónica semanal, teniendo en consideración todas las medidas protocolares y de prevención contra el coronavirus.