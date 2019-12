Maradona dispara contra la Gata Fernández: "Cuando vos estabas en los huevos de tu viejo, yo ya estaba en televisión"

Diego Armando Maradona no se queda callado cuando algo no le parece y eso le ha quedado bastante claro al ex Universidad de Chile, Gastón Fernández.

Al Pelusa le preguntaron si es que le hubiese gustado estar en la asunción de Alberto Fernández como presidente de Argentina y recordó la pelea que tuvo con la Gata en el último clásico de La Plata: "Si me hubiese gustado ir, pero ¿sabes lo que pasa?, no fui para que no digan que quiero ser protagonista como me dijo la Gata Fernández".

"La Gata me dijo que me gusta la cámara. Mirá lo irrespetuoso que sos, cuando vos estabas en los huevos de tu viejo, yo ya estaba en televisión, mirá vos si me gustará la cámara", agregó en conversación con TyC Sports.

Pero el Pelusa no se quedó ahí. Finalmente, aseguró que el ex azul es Pincha y amigo de otro enemigo del '10', Juan Sebastián Verón: "Donde lo veo lo peleo, donde lo veo lo peleo. Directamente. Él viene de Estudiantes y es amigo de Verón. Está todo mal".

