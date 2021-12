El técnico aseguró que el arquero chileno no estará disponible para los duelos de esta semana. Todavía no hay claridad sobre su regreso a las canchas.

Claudio Bravo y Manuel Pellegrini están viviendo una temporada de ensueño junto al Real Betis este 2021. El equipo de los chilenos ha tenido una campaña inédita y que se eleva como la mejor de su historia, peleando tanto en el plano local como internacional.

Mientras que en La Liga de España han logrado meterse en al pelea en la parte alta que hoy los tiene en el tercer lugar de la tabla de posiciones, en la UEFA Europa League clasificaron a la fase eliminatoria para entrar en la recta final.

"Lo del Betis no es un momento, es un año. Siempre está con la ilusión que se traslade al campo. Veo un grupo muy comprometido. Siempre quieren mejorar, resultados, temas deportivos y la última manera de hacerlo es ganar el siguiente partido", señaló en conferencia de prensa Manuel Pellegrini.

El técnico del Betis recalcó que "nunca repongo objetivos porque no es real. Luego veremos en la suma de puntos donde podemos llegar en el año. Es peligroso generar ilusiones. Ahora toca clasificar en la Copa del Rey".

"El equipo rinde a la altura que esperamos. La hinchada ve que un equipo que gana y trata de dar un buen espectáculo. La idea es prolongarlo en el tiempo porque las cosas en el fútbol cambian . La idea es mantener una gran intensidad en el trabajo", agregó.

Claudio Bravo a seguir esperando y su renovación todavía no es tema

Uno de los grandes misteriores en torno al Betis es la situación de Claudio Bravo. El arquero y capitán de la selección chilena ha sido uno de los pilares esta temporada, pero en el choque ante el Ferencváros se lesionó y desde entonces no ha sumado minutos.

Se esperaba que para esta semana, ante el Talavera por la Copa del Rey y el Athletic de Bilbao por La Liga hiciera su reaparición, pero lo cierto es que todavía no podrá ser opción. Así lo reconoció Manuel Pellegrini. "Camarasa y Sabaly volverán al grupo la semana que viene, y Bravo y Paul tendrán que esperar".

Tras ello, Pellegrini también abordó su renovación con el club, algo que todavía no quiere pensar. "No quiero tocar el plano personal porque quiero poner por delante de los resultados, se manejará con el tiempo. Si es importante que consulten mi opinión y por eso digo que me alegro por Sergio. Estoy contento, ya se verá en el futuro, no va en relación una cosa otra, pero la realidad es que yo estoy contento aquí en el Betis".