Gonzalo Higuaín vio en menos la MLS: "Pensé que la jugaría con un cigarrillo en la boca"

Gonzalo Higuaín es uno de los grandes fichajes de la MLS en los últimos años al ser anunciado en 2020 por el Inter de Miami de David Beckham. El Pipita, de esta manera, le puso fin a un recorrido extraordinario en Europa en varios de los equipos más importantes del Viejo Continente.

Su experiencia en Real Madrid, Napoli, Juventus, Milan y Chelsea le hizo mirar en menos la liga estadounidense en un principio. "Pensé que vendría aquí y jugaría con un cigarrillo en la boca y en cambio es difícil", afirmó en una entrevista Bobo TV en la que contó que ya no se sentía a gusto en Europa.

Sin embargo, fue disputar sus primeros partidos en el país norteamericano para darse cuenta de lo equivocado que estaba. "La MLS es una liga dura. Aprendí que es similar al fútbol italiano. En España e Inglaterra es más fácil hacerlo bien, mientras que en Italia, si no conoces la liga, sufres. Con los años me he completado: el delantero que me gusta es el que también hace asistencias".

El exjugador de la selección de Argentina habló del privilegio de jugar junto a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, los dos gigantes de la última era. "Tuve la suerte de jugar con los dos. Están a un nivel tan alto que tienes que adaptarte a ellos para servirles. Con Messi y Ronaldo al lado tienes al menos 3 o 4 situaciones de gol por partido si eres inteligente y los entiendes. Para mí fue un privilegio", manifestó.

Gonzalo Higuaín fue fichado en 2020 por el Inter de Miami en el que por las diversas circunstancias que se han presentado solo ha podido disputar 16 compromisos en la MLS, en los que ha marcado en cinco ocasiones.