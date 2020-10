Lionel Messi y Gerard Piqué: En España aseguran que rompieron relaciones y "casi ni se hablan"

Pese que Lionel Messi y el FC Barcelona fumaron la pipa de la paz hace rato, la teleserie que protagonizó el argentino cuando comunicó vía burofax que no seguía en el cuadro culé, sigue causando efectos.

Resulta que en el popular programa El Chiringuito TV tiraron una bomba: La Pulga cortó relaciones de amistad con Gerard Piqué, uno de los símbolos del camarín del Barça.

¿La razón? La frialidad de Piqué cuando Messi estaba en pugna con el club, algo que sí ocurrió con otros compañeros, pero el defensa se mantuvo al margen y en una posición bastante neutra.

"Pasaban los días y el aliento no llegaba. Había jugadores que sí se posicionaron públicamente a favor del argentino, directa o sobre todo indirectamente", afirmó el periodista y panelista del espacio Eduardo Inda.

Agregando que “esto provocó que Messi tenga ahora una relación casi inexistente (Con Piqué). Luego de contar esto se abrazarán y harán esas teatralizaciones que ya no se cree ni su padre. Pero la relación está absolutamente rota. Leo no le perdona que ese aliento, que pasaban los días, no llegase jamás”.

Inda estaba inspirado y tiró que "Leo está cabreado porque no esperaba esto. El apoyo muchas veces se puede hacer por implícitos, no por explícitos, que es lo que suelen hacer los jugadores listos como Piqué, que lo es y mucho. Máxime cuando han estado juntos en batallas muy duras".