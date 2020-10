Christian Vieri: "Cuando Lionel Messi deje el fútbol, veré Netfix, es un mago, es el Harry Potter del fútbol"

El FC Barcelona le ganó a la Juventus 2-0 en una nueva fecha de la Champions League, teniendo a Lionel Messi como el líder del equipo que dirige Ronald Koeman marcando desde los 12 pasos uno de esos tantos y asistiendo en el otro.

24 horas después del encuentro, Christián Vieri, ex atacante de la selección italiana y que le marcó a Chile en el Mundial de Francia 1998, declaró su fanatismo por la Pulga, al que considera el mejor del orbe.

"Es un mago, es el Harry Potter del fútbol y cuando deje de jugar, tiro mis televisores. Ya no trabajaré en la tele, veré Netflix, eso es suficiente, porque cuando se retire, no habrá nada más que ver", afirmó el Toro.

Agregando que "cuando tienes un número 10 así, es una locura. Es una pena que no haya aficionados en el estadio, deberían ver a un equipo como este".

El italiano además quedó sorprendido por el nivel mostrado por los culés y no se explica cómo pudieron caer derrotados ante el Real Madrid.

"No sé cómo perdieron contra el Real Madrid, pero si ves el partido contra la Juventus, dirás que no pueden perder contra nadie. ¡Cómo jugaron! Cada partido es diferente, pero el Barcelona que yo he visto y todo el mundo ha visto es simplemente increíble", cerró.