Cuando todo parecía indicar que el Paris Saint-Germain eliminaría al Real Madrid en octavos de final de la Champions League el peso de la historia habló con fuerza y el cuadro merengue logró revertir la llave en 17 minutos con un triplete de Karim Benzema, dejando así a Kylian Mbappé, Neymar, Lionel Messi y compañía fuera de competencia.

Una situación que causó un verdadero terremoto al interior del conjunto parisino y del cual nadie ha quedado al margen, por lo que recientemente en el programa F360 de ESPN también hablaron al respecto. Y el periodista Sebastián Esnaola tuvo una ácida crítica para el ídolo trasandino.

“En este partido importante para Messi, así como era para Benzema y otros jugadores, era trascendente el hecho de tener un liderazgo que se expresara en el equipo y que te diera los elementos como para poder imponerte más allá del fútbol dentro de la cancha", comenzó disparando.

Después recalca que eso "lamentablemente no lo muestra, ahora con la selección argentina está todo bien pero cuánto tiempo le criticaron exactamente lo mismo. Más allá de que ha logrado zafar y conseguir con su selección algunos triunfos, algo ha pasado que en ciertas instancias definitivas lamentablemente Lionel Messi ha desaparecido".

"Eso es lo que hoy le carga la gente del Paris Saint-Germain y por eso vemos que las portadas son tan duras con él”, concluyó el comunicador de radio Cooperativa, a lo que irrumpió un José Luis Villanueva con tono bastante disconforme por sus palabras.

“Ya me molestó Esnaola, ya me molestó porque claro resulta que ahora son instancias definitivas en unos octavos de final, pero cuando te llevó diez mil veces a los equipos a semifinales o a finales dicen que desaparece en la definitiva, pero también era definitiva la de octavos, la de cuartos, las de semifinales…”, lanzó el exfutbolista.

Tras eso el diálogo tomó tintes más acalorados y las interrupciones fueron agarrando fuerza, y Esnaola le intentó aclarar en varias oportunidades que esas "son llaves 'mata-mata'", a lo que el ex jugador de Universidad Católica indicó que “no, porque tú estabas hablando de las temporadas pasadas y cuántas veces lo vimos, párala con Messi Sebastián, párala con Messi loco”, lo que hizo explotar a Esnaola.

El comunicador deportivo estalló y disparó: “Párala con Messi, perfecto, la indulgencia con Messi, la habitual indulgencia con Lionel Messi que nadie se atreve a decir que juega mal, y el tipo juega mal, atrévete a decirlo. Hay una indulgencia con él y hay muchos que no se atreven a decirlo, no es el que fue, no ha gravitado y no trasciende”.

“Usted dijo antes que se desaparecía en las instancias finales”, acusó Villanueva, a lo que Esnaola desafíó: “¿Revisamos la historia?”, y la respuesta de Joselo no tardó. “Finalista de América, donde pasó varias llaves de eliminación siendo protagonista, finalista del mundo. Revisa los títulos, 45 mil títulos, récord tras récord, por favor, Seba”.

Para cerrar, Villanueva volvió a insistir con tono molesto: “No se puede decir que Lionel Messi desaparece en instancias definitivas, mira todos los títulos que tiene. ¿Acaso tiene que ganar todos los partidos que dispute? Nómbrame un jugador que haya ganado más que Lionel”.

Así las cosas, el nivel de Lionel Messi con la camiseta 30 del Paris Saint-Germain todavía dará mucho de que hablar, pero lo cierto es que el capitán de la selección argentina tendrá en su próximo partido una nueva oportunidad de mostrar su gran nivel, ya que este domingo 13 jugará desde las 9:00 horas ante el Bordeaux.