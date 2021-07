Portazo a Nicolás Castillo: Club América decide no inscribir al delantero para el torneo mexicano

No lo pasa bien Nicolás Castillo en México y más aún cuando estaba retomando su carrera futbolística luego de un año de inactividad por la trombosis que sufrió, ya que la prensa azteca está afirmando que Club América decidió no inscribir al delantero para la Liga MX.

Según informa el sitio partidario de las Águilas, el técnico Santiago Solari, ex jugador y entrenador del Real Madrid, tomó la decisión de no incluir al ex Universidad Católica en la plantilla que buscará el título del Torneo de Apertura.

“Una de las plazas para extranjeros se la disputaban Nicolás Benedetti, Renato Ibarra y Nicolás Castillo. Finalmente el colombiano fue incluido en la planilla con su habitual dorsal número 14, despojando así, en la última recta, al ecuatoriano y al chileno que, de esta manera, deberán resolver cuál será su futuro”, informa el citado medio.

De esta manera, el delantero chileno deberá definir con la dirigencia del equipo mexicano su futuro: seguir en el club y estar a disposición para jugar la Concachampions, donde América jugará las semifinales ante Philadelphia de la MLS.

El delantero deberá definir su futuro en los próximos días. (FOTO: Getty)

Otra de las opciones es encontrar una nueva casa deportiva: según algunos trascendidos de prensa aparece en el horizonte de algunos equipos de la Major League Soccer. En su minuto también sonó en Brasil. Sin embargo, su alto tiempo de inactividad hace difícil que algún club apueste por él. El futuro de Castillo es incierto.