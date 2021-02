Leigh Nicol, la futbolista que sufrió el hackeo de su teléfono: "No sé cómo logré superarlo"

La futbolista escocesa, Leigh Nicol, pasó por difíciles momentos, luego de que su teléfono fuera hackeado en 2019 y sus fotos privadas fueran publicadas en sitios para adultos.

En una entrevista con Sky Sports, Nicol recordó cómo sufrió en los meses siguientes y contó cómo ha superado el trauma a través de la práctica del fútbol.

La futbolista dice que cuando vio las fotos en internet por primera vez entró en estado de shock: "El hecho de que jugara al fútbol hizo que las imágenes se difundieran rápidamente sin que yo pudiera controlarlo".

"Tengo sobrinas y sobrinos que están llegando ahora a esa edad, que se sienten orgullosos de mí y que quieren buscarme en Google, pero es imposible hacerlo sin que mi nombre esté pegado a la suciedad", lamenta.

Nicol reconoce que le costó dar vuelta la página: "Puedo entender por qué la gente se suicida por cosas como esta porque yo no sé cómo logré superarlo. Fue necesario un cambio de perspectiva y rodearme de la gente adecuada. Sin ellos estoy segura de que todo sería diferente".

Además, cuenta que tuvo que bloquear a más de 300 usuarios en sus redes sociales, pero aún se encuentra con mensajes molestos: "Todavía recibo comentarios. Al menos uno por noche. Lo he llegado a normalizar y eso me duele. Es frustrante que me reconozcan sólo por eso".

Después de estar alejada del fútbol, regresó gracias a una oferta del Crystal Palace, lo que reconoce le ha ayudado a seguir adelante: "Estoy muy agradecida por haber encontrado un club como el Palace que me permite ser yo misma. No les importa mi pasado y me ofrecieron la oportunidad de ponerme en forma y volver a entrenar y jugar".