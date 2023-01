Los clubes del Viejo Continente no permitieron la participación de las futuras estrellas de las selecciones de Brasil y Argentina en el Sudamericano sub 20 de Colombia, que comienza el próximo jueves 19 de enero.

Endrick, Garnacho y Soulé: las promesas del fútbol mundial que se pierden el Sudamericano de Colombia sub 20

El Sudamericano sub 20 de Colombia arranca el próximo jueves 19 de enero y se extenderá hasta el 12 de febrero. Desde su primera edición en Uruguay en 1954, el campeonato ha contado con la presencia de jugadores que resultaron ser estrellas del fútbol mundial: Messi, Ronaldinho, Neymar, Maradona, Arturo Vidal, entre otros.

En ese sentido, el torneo sirve como una gran vitrina para los jóvenes, que pueden demostrar su nivel ante los ojos de los observadores de los clubes más prestigiosos. Sin embargo, algunas promesas que ya dieron el salto al Viejo Continente no podrán estar, principalmente porque no cuentan con el permiso de sus equipos para disputar la competición.

Selección de Brasil

Las selecciones de Brasil y Argentina son las que tienen más bajas para el certamen. Por un lado, la Verdeamarela no contará con Endrick. La joya de 16 años no viajará debido a petición del Palmeiras, que tampoco permitió la participación de Giovani. Además, la nómina brasileña no incluyó a Marcos Leonardo del Santos y Vinicius Tobias del Real Madrid.

Selección de Argentina

Asimismo, la Albiceleste tiene ausencias importantes, como Alejandro Garnacho, quien milita en el Manchester United; Matías Soulé de la Juventus; Luka Romero de la Lazio y los hermanos Valentín y Franco Carboni, del Inter de Milán y el Cagliari respectivamente. Los clubes decidieron no cederlos debido a que el Sudamericano no forma parte del calendario internacional de competencias de la FIFA.

Selección de Paraguay

Otras figuras del combinado paraguayo también se perderán la competencia. Se trata de Julio Enciso, jugador del Brighton y Julio Cuenca del AC Milan, quien acaba de ser inscrito para disputar la Serie A.

Así las cosas, las selecciones tendrán un gran desafío de suplir las ausencias de sus planteles. En el grupo A se encuentra Colombia, Argentina, Brasil, Paraguay y Perú. Mientras que en el grupo B está Ecuador, Uruguay, Venezuela, Chile y Bolivia.