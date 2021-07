Brasil vs Argentina | ¿Cuántas finales ha jugado Lionel Messi con su selección y cuáles fueron los resultados?

Con una gran actuación de Emiliano Martínez, Argentina logró clasificar a la final de la Copa América contra Brasil. Si bien llegar a una definición siempre es un logro, para la Albiceleste y Lionel Messi hace rato esto se transformó en una pesadilla.

Al que para muchos es el mejor jugador de la historia, sus detractores siempre se encargan de recordarle el pequeño gran bache en su curriculum: una copa con Argentina. Es cierto, es injusto cargarle la mano a un jugador por los fracasos colectivos, pero el propio Messi hizo suya esta mala racha cuando lanzó la célebre frase "no se me da", posterior a perder la Copa América Centenario en 2016.

La mala racha además viene de mucho antes de que Messi debutara con Argentina, ya que la Albiceleste no da una vuelta a nivel selección mayor desde la Copa América de Ecuador 1993, con Alfio Basile en la banca.

Finales perdidas por Argentina

El inicio de la maldición fue en 1995 con Daniel Pasarella como DT. Los bicampeones del mundo perdieron la Copa Rey Fahd, que posteriormente pasaría a ser la Copa Confederaciones. El rival fue la Dinamarca campeona de Europa, que se quedó el título con un 2-0.

Posterior a esa definición vino la de Copa América 2004. Con Marcelo Bielsa a la cabeza, empataron 2-2 con Brasil tras un agónico gol de Adriano, por lo que se fueron a los penales donde el Scratch fue más certero y terminó dando la vuelta. En 2005, con José Néstor Pékerman, cayeron goleados ante la Canarinha por 4-1 en la final de Copa Confederaciones. Esta fue la última final "antes de Messi", porque solo unas semanas más tarde este debutaría con la selección mayor.

¿Cuántas finales perdió Lionel Messi con Argentina?

Después que debutó el rosarino con la Albiceleste en agosto del 2005, tras ser campeón del mundo a nivel Sub 20, su primera final fue justamente en Copa América, en el año 2007. Tras una gran campaña a nivel colectivo y siendo los grandes favoritos, perdieron otra vez una final ante Brasil por 3-0. La Canarinha encaró aquel torneo con una selección alternativa, pero igual se las ingenió para golear a la Argentina que contaba con Juan Román Riquelme, Carlos Tévez, Roberto Ayala y Javier Zanetti, entre otros.

Pasaron siete años y ya con Lio como capitán y estandarte, lograron llegar a la final del Mundial de Brasil 2014 ante Alemania. El Maracaná era el escenario ideal para dejar atrás la mufa, pero Mario Götze en tiempo extra otra vez los condenó a la medalla del segundo lugar.

Messi recibe la medalla del segundo lugar del Mundial 2014. Foto: Getty.

2015, otra vez Copa América y aún con el sin sabor del Mundial, parecía ser que el título no se escapaba. Parecía, pero no pudieron pasar del 0-0 en la final ante Chile y todo se fue a los penales, donde Gonzalo Higuaín y Ever Banega fallaron y nuevamente se quedaron pasando por al lado de la copa.

En la Copa América Centenario en 2016 la historia sería calcada. Empate 0-0 con la Roja, penales, pero esta vez el propio Lionel Messi fue quien falló su lanzamiento. Debido a la frustración que significó la tercera final consecutiva pérdida en tres años, el "10" decidió renunciar a su seleccionado con el famoso "no se me da", claro que esta decisión no se haría efectiva.

En total, Lionel Messi ha disputado cuatro finales con Argentina y ha caído en las cuatro. Lo que parece más increíble, es que en ninguna de ellas su seleccionado ha anotado un gol. La Albiceleste en tanto suma siete finales consecutivas sin ganar, totalizando 28 años sin un título.