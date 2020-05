La sensible confesión de brasileño campeón de Copa Libertadores con Sao Paulo: “Vendí mi medalla para comprar cocaína”

El 2005 fue una temporada gloriosa para Sao Pablo de Brasil, pues se consagró campeón de la Copa Libertadores y del Mundial de Clubes. Ese plantel estaba conformado por figuras de la talla como: Diego Lugano, Rogerio Ceni, Cicinho, Danilo, entre otros.

Sin embargo, el ex futbolista brasileño Flávio Donizete es quien se está robando todos los focos este 2020, porque en conversación con Globoesporte relató su complicada experiencia con las drogas que lo llevó a perder todo y que ahora lo tiene viviendo de su trabajo como jardinero.

“Comencé a perder todo lo que tenía. El dinero ahorrado solía destinarlo a comprar droga todos los días. Tomaba cocaína mañana, tarde y noche. Y comencé a perder el dinero que tenía en mi cuenta, las cosas que tenía”, parte mencionando.

Flávio Donizete fue parte del plantel de Sao Paulo que ganó la Libertadores y el Mundial de Clubes el 2005.

“Incluso vendí una camiseta mía del San Pablo y la medalla de campeón. No vendí el auto, lo perdí porque no lo podía pagar. Fue financiado y el dinero que tenía que destinar para pagar las cuotas del automóvil se iba en cocaína”, agregó.

“Cuando la vendí, llegó el dinero y pasé casi todo el día consumiendo cocaína. En el primer golpe fueron mil reales de cocaína. Y la consumí en dos días. Sufrí un ataque, algo en el corazón... La adicción la sentí más fuerte, más fuerte. Cuanto más dinero tenía, más quería (drogas)”, admitió al vender su medalla de campeón de Libertadores, por la cual recibió tres mil reales, pero que luego se enteró que el familiar que la vendió recibió siete mil por ella.

Pero esta historia tiene un bonito final, porque el retirado deportista admitió que ingresó a una clínica de rehabilitación, lleva varios años fuera de las drogas, vive con su pareja y se dedica a trabajar como jardinero. “Hoy trabajo y no es poco. Trabajo con alegría, hoy lo que me llamas hacer, siempre y cuando no sea para usar drogas, lo hago”, sentenció.