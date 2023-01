Vuelta larga la de Ignacio Jeraldino para volver a Europa. El delantero chileno fue presentado oficialmente como refuerzo de Sporting de Gijón para la segunda parte de la temporada y jugará en la segunda división de España, ocho años después de su fallida primera experiencia en el Parma de Italia.

Jeraldino hoy tiene 27 años y experiencia recogida en Unión San Felipe, Unión La Calera, Audax Italiano, Coquimbo Unido, Atlas y Santos Laguna. Y no quiere esperar. "¿Cuándo podré jugar? Ya puedo, ya. He estado entrenando con Lorenzo (del Pozo, fisioterapeuta rojiblanco) dos semanas, para ponerme a tope", explicó a la prensa local.

Hasta el momento, todo bien para el nacido en Llay Llay y parte de la selección chilena en el ciclo de Reinaldo Rueda. "La ciudad es muy tranquila, me sorprendió bastante porque hay harto adulto mayor caminando a las diez de la noche, cosa que en Chile no pasa", reflexionó el atacante nacional.

Jeraldino: Obviamente me gusta hacer goles



El rendimiento irregular de Sporting de Gijón (undécimo en el ascenso en España) dejó poco tiempo en la rueda de prensa para Ignacio Jeraldino y mucho para el CEO del club, David Guerra. La crisis le costó el puesto de entrenador a Abelardo, reemplazado por Miguel Ángel Ramírez, ex campeón de Copa Sudamericana en Independiente del Valle.

Y el delantero chileno tuvo que abordar su primera polémica con el anterior entrenador, quien dijo que no pidió su contratación y que el jugador llegó con una lesión en la rodilla. "Si hubiera llegado lesionado, no me hubiera metido a entrenar con Lorenzo. Él te saca el 110 por ciento", explicó el atacante nacional

"Estuve dos semanas poniéndome a punto y ya puedo entrenar con el equipo y ser opción para jugar el fin de semana", expresó más tarde de cara al choque con Málaga en el estadio El Molinón, donde Chile jugó en el Mundial de España 1982: 1-4 ante Alemania Federal.

Ignacio Jeraldino se ve ilusionado y decidido ante su nueva empresa. "He visto un equipo muy unido, con muchos jóvenes. Tiene calidad en el toque del balón y buenos jugadores para pelear más arriba. Los objetivos son que el equipo esté peleando los primeros cinco lugares del torneo", expresó el ariete.

Finalmente, Jeraldino aclaró que su meta personal será "estar aportando con goles y asistencias y, si debo aportar desde afuera, hacerlo de la mejor manera. Soy un atacante fuerte, me gusta mucho la asociación. Obviamente me gusta hacer goles y también dar asistencias", completó.