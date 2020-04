La confesión de Pato Abbondanzieri: “Hace dos meses me operé del corazón y sólo lo sabía Palermo”

Pato Abbondanzieri es uno de los arqueros íconos de Argentina y que hoy forma parte del cuerpo técnico de Martín Palermo, quienes estuvieron muchos años en Unión Española.

En conversación con Fox Sports, el ex arquero confesó sobre una difícil operación al corazón, la cual no se supo nunca en la opinión pública hasta el día de hoy.

“Hace tiempo que tenía un soplo, ya en el tiempo en que jugaba en la Selección. Y ahora se me estaba rompiendo la válvula mitral y se me estaba yendo mucha sangre a los pulmones", comenzó a contar el ex arquero argentino.

Además, agregó que, “fui hablando con Martín (Palermo) para saber cuándo me podía operar. Él era el único que sabía. Cuando no renovamos contrato, estaba un poco agotado después de tres años y medio (dos años y medio en Chile y uno en México) y me pareció que era el momento”.

Para finalizar, Abbondanzieri contó que este año se operó con uno de los hermanos de Guillermo Barros Schellotto. “Ya estoy habilitado para trabajar y para manejar, pero no puedo hacer fuerza. Eso va a llevar un tiempo”, sentenció.