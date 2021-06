Mbappé se transforma en el villano de Francia: pierde el penal decisivo y el campeón del mundo queda fuera de la Eurocopa

La increíble eliminación de Francia de la Eurocopa estará marcada con el nombre de un villano: Kylian Mbappé, el delantero del PSG que falló el último penal ante Suiza ante el portero Yann Sommer, lo que significó que el campeón del mundo no siguiera en competencia.

Los galos ganaban 3-1 a falta de 10 minutos para el final, pero el elenco helvético mostró garra para llegar a la igualdad 3-3, obligando a un tiempo extra donde no hubo goles. Por eso todo debió definirse desde los 12 pasos.

En esa definición, estuvieron increíbles los primeros nueve pateadores. Ninguno falló, por lo que toda la responsabilidad cayó en el astro del PSG, que debía emparejar para ir al muere-muere.

Sin embargo, su derechazo cruzado fue bien leído por el meta Sommer, que ataja en el Borussia Mönchengladbach, lo que cerró la serie de octavos de final y dejó a los suizos como rival de España en los cuartos.

¡SUI HACE HISTORIA! Sommer le atajó el penal definitivo a Mbappé, y FRA se despide de la Eurocopa.



Los suizos ganaron la tanda 5 a 4, y ahora se medirán ante ESP en cuartos de final.

Mal torneo para Mbappé, que además no anotó ninguna cifra en el torneo. Eso se suma a que aún no tiene mucha claridad sobre su futuro, debido a que su contrato con el elenco parisino termina a mediados del 2022 y no tiene intención de renovarlo, por lo que sería su último año en el PSG.