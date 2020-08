Juventus quiere reforzarse con el "Arturo Vidal texano"

El mercado de pases europeo se sigue moviendo, y los grandes clubes no sólo miran a las figuras de renombre, como Lionel Messi, a quien todos desean, sino que también están atentos a los jugadores de proyección.

Es por ello que Juventus puso su mirada en el estadounidense de 21 años Weston McKennie, una de las figuras de Schalke 04 en la Bundesliga.

Lo particular del nacido en Little Elm es que por su estilo de juego lo comparan mucho con Arturo Vidal, a quien la Vecchia Signora también quiere para la siguiente temporada, luego de no ser tenido en cuenta por el entrenador Ronald Koeman en Barcelona.

El Vidal de Texas podría sumarse a Juventus - Getty

Es más, Tuttusport da a conocer del interés del club italiano por McKennie señalando que la Juve quiere al "Vidal texano", haciando una alusión al King, a quien hasta imita en la cancha el seleccionado estadounidense.

El norteamericano entra en el radar de Juventus, que busca jugadores para Andea Pirlo, su nuevo entrenador, que tiene como gran objetivo ganar la Champions League.