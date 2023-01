Este jueves la FIFA dio a conocer los candidatos para el Premio Puskas al mejor gol de la temporada, incluyendo a Marcin Oleksy, jugador polaco que se desempeña en el equipo Warta Poznań de la Ampfootball.

Oleksy, quien sólo tiene una pierna, se mostró sorprendido por la nominación: “¡Me cuesta creer que me hayan nominado a un premio de la FIFA! Es increíble y todavía no lo entiendo".

"Estoy contento con este premio y espero que ayude en la promoción y el desarrollo del ampfootball no solo en Polonia, sino también en el mundo", señaló el futbolista.

Marcin perdió su pierna en 2010. Estaba trabajando en obras viales cuando un automóvil a alta velocidad chocó contra él. Para el futbolista de 23 años, ex portero de clubes de 3ª y 4ª de Polonia, era el fin del mundo.

"Estaba sentado en una silla de ruedas, fumando un cigarrillo, llorando y preguntando: ¿por qué me pasó esto?", recordó Oleksy.

Sin embargo, gracias a la gran determinación y la ayuda de los familiares, Oleksy no solo volvió a la vida activa, sino también al deporte. Primero, se convirtió en entrenador en una escuela de fútbol, y en 2019 comenzó su aventura con el ampfootball, fútbol para amputados y personas con defectos en las extremidades.

"Ampfootball me dio una segunda vida, no solo de fútbol. El fútbol siempre ha sido mi pasión y me ha dado mucha felicidad. Ahora no solo puedo volver a jugar, sino también jugar para la selección polaca, con la que siempre soñé", dijo Oleksy.

"Los jugadores, gracias al amp football, también podemos demostrar que la discapacidad no existe y esta nominación es el mejor ejemplo de ello", añadió.

"¡Estoy orgulloso de esta distinción única y me gustaría agradecer a mi equipo y a todo el entorno, sin los cuales esta aventura no hubiera sido posible! Invito a la afición a votar, si por supuesto les gusta mi gol. Sería fantástico poder representar personalmente al ampfootball en la gala de la FIFA", finaliza Oleksy.

Junto a Oleksy también están nominados Mario Balotelli (Adana Demirspor vs Göztepe Spor Kulübü, Turquía), Amandine Henry (Barcelona vs Olympique de Lyon, Champions League femenina), Théo Hernández (Milan vs Atalanta, Italia) Alou Kuol (Irak vs Australia, Copa Asiática Sub 23), Kylian Mbappé (Argentina vs, Francia, Qatar 2022), Francisco González Metilli (Central Córdoba vs Rosario Central, Argentina), Marcin Oleksy (Warta Poznań vs Stal Rzeszów, Polonia), Salma Paralluelo (Barcelona vs Villarreal, liga femenina de España), Dimitri Payet (Olympique de Marsella vs PAOK Thessaloniki, Europa League), Richarlison (Brasil vs Serbia, Qatar 2022) y Alessia Russo (Inglaterra vs Suecia, Eurocopa Femenina).

Puedes votar por Marcin Oleksy acá.