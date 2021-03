Josep Guardiola es un inglés más: "Tenía el sueño de venir aquí, de entrenar en el país de Shakespeare, de los Beatles

Josep Guardiola vive uno de sus mejores momentos desde que llegó a la Premier League luego de que el Manchester City completara 21 partidos consecutivos ganando y la hinchada de los Citizens no sólo se ilusionan con ganar otra vez el torneo local, ahora sí están confiados que pueden llegar a ganar la esquiva Champions.

En conversación con Rio Ferdinand para BT, Pep además de lo deportivo, asegura que es muy feliz en Inglaterra.

"No quiero decir que no estuviera bien en Barcelona o en Múnich, pero tenía el sueño de venir aquí, de entrenar en el país de Shakespeare, de los Beatles, de Oasis, de los teatros, los cines... No es sólo por el fútbol, este país es especial", afirmó.

Incluso se atreve a decir que "me siento bien ahora y la pasada temporada, cuando no ganamos. Tengo amigos, me siento protegido, los aficionados me adoran, el equipo me sigue, me encanta trabajar con ellos. Tengo muchas facilidades para trabajar"

Guardiola realmente está cómodo en ese país y no para de argumentar por qué está tan tranquilo en ese lugar.

"Me sentí increíblemente en mi casa, en Barcelona, mi equipo, al igual que en el Bayern, no te puedes imaginar el club, la ciudad... Soy un privilegiado por haber podido estar allí, pero aquí, después de 4-5 años, me siento tan bien...", cerró.