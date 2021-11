Jorge Valdivia tuvo un paso muy exitoso por el Palmeiras de Brasil y sus opiniones son tomas muy en cuenta por los medios del país de la samba. La última: asegura que el 10 está en extinción y que hoy Ronaldinho no jugaría por la tosudez de los entrenadores.

La falta del talentoso, del habilitador, del rey del regate, del administrador de la magia y que comunmente llevaba la 10, cada vez es más difícil de encontrar en una cancha de fútbol y hace rato es una discusión que se instaló.

Jorge Valdivia, un respetable expositor de lo que significa jugar en esa posición, por algo le decían Mago, ha asegurado que hoy está tan dejado de lado su puesto, que el mismísimo Ronaldinho Gaucho no jugaría hoy por hoy.

Y el ex Colo Colo no comentó en esto con cualquiera, lo hizo a estadio lleno en conversación con Espn Brasil donde explicó detalladamente por qué cree que Dinho hoy no sería considerado.

“Ahora, creo que falta este jugador diferente, el clásico 10. Porque, si Ronaldinho siguiera jugando, sería un jugador que, no por calidad, sino porque el fútbol está pidiendo otras cosas, creo que los entrenadores no lo pondrían a jugar. Porque es un tipo que atrapa más el balón, intenta regatear, es un juego hermoso", afirmó el Mago.

Recordemos que Valdivia es un ídolo en el Palmeiras, equipo que va por el bi en la Copa Libertadores y su palabra es de peso en esas tierras, por lo que su teoría del 10 tuvo buena llegada.

“Es solo que la mayoría de los entrenadores juegan con tres al frente y tres en el medio. Entonces, es difícil conseguir un entrenador que juegue un clásico 10. Y es que cada vez hay menos jugadores", indicó el actual comentarista.

Agregando que "Y a los que lo hacen, los entrenadores intentan posicionarlos en una posición en el campo que no es la suya. Entonces, pronto, el jugador pierde su calidad, lo que hizo que este jugador se llamara diferenciado".